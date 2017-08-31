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Сегодня уже в 17-й раз состоялось традиционное взвешивание галапагосских черепах в Рижском зоосаде. Вместе с министром обороны Раймондом Бергманисом в этой церемонии принял участие подполковник вооруженных сил Канады Вейд Ратланд.

Примечательно, что перед взвешиванием черепах, контрольное взвешивание, встав на весы, совершил и министр обороны Раймонд Бергманис и канадский подполковник. Но, судя по фотографии, свой вес он явно не хотел узнать, а тем более озвучивать. Но, судя по таблице взвешиваний министр обороны Латвии за год набрал 7 кг и стал весить 148 кг. Представитель канадских вооруженных сил весит 88 кг.

Что касается главных героинь мероприятия, то, несмотря на холодное лето, живущие в Рижском зоосаде галапагосские черепахи Трина и Челси прибавили в весе, сообщил представитель информационной службы зоосада Марис Лиелкалнс.

Он пояснил, что черепахи - холоднокровные животные, поэтому температура воздуха влияет на их аппетит. Трина прибавила в весе 9 кг и весит 113 кг, вес Челси почти не изменился и составляет 89 кг.

Неизменность веса не свидетельствует ни о чем плохом, так как период интенсивного роста черепах составляет 24 года и уже кончился.

Полковник-лейтенант вооруженных сил Канады Уэйд Ратланд получил от зоопарка специальный сертификат. Такой сертификат имеет и нынешний министр обороны Латвии Раймонд Бергманис.

Напомним, впервые взвешивание черепах состоялось в 2001 году и со временем превратилось в увлекательное мероприятие. Первым взвесить черепах был приглашен нынешний министр обороны, силач Раймонд Бергманис. В последующие годы к нему присоединились и другие сильнейшие люди страны, а в 2006 году в зоопарке побывали все 12 силачей-участников проходивших в Риге соревнований во главе с Жидрунасом Савицкасом.