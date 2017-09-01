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Несмотря на то, что в Латвии здравоохранение для детей до 18 лет бесплатно, мама одного новорожденного ребенка на собственном опыте убедилась, что это не так, сообщает программа LTV "4.studija."

У героини программы Арисы дочь родилась на 35-й неделе беременности, пишет NRA.

Благодаря профессионализму врачей Рижского роддома, малышка появилась на свет здоровой, и спустя 10 дней после родов молодая мамочка с ребенком были выписаны домой. Педиатром роддома были даны указания о проведении обязательных проверок здоровья младенца по достижении месячного возраста.

Ариса со спокойным сердцем позвонила в Детскую больницу, чтобы записаться к врачам, однако услышала, что квот на обследования до конца года больше нет. Женщина подсчитала, что платные визиты к рекомендованным врачам ей обойдутся примерно в 1000 евро.

Комментируя эту ситуацию, в Детской больнице заверили, что ошибку, скорее всего, допустил семейный врач или доктор, под чьим наблюдением находился ребенок в первый месяц жизни.

Руководитель отделения коммуникации Детской клинической университетской больницы Вита Штейна пояснила, что семейному врачу необходимо заполнить заявку на срочную очередь, которая в больнице действует как зеленый коридор и в течение 10 рабочих дней ребенок получит конкретные услуги. В данном случае запроса от семейного врача получено не было.

Как выяснили журналисты, семейный врач девочки сейчас находится в отпуске, в свою очередь в Рижском роддоме подтвердили, что для младенца не было необходимости в столь срочной проверке здоровья, несмотря на то, что специалисты роддома рекомендовали обследования. В выписке был дан целый ряд указаний для семейного врача и этого было абсолютно достаточно для того, чтобы он подал заявку на посещение каждого специалиста.

Тем не менее и другие мамочки, опрошенные в рамках передачи "4.studiju" указали, что согласны с мнением Арисы, что, к сожалению, в Латвии бесплатная медицина для детей доступна лишь частично.

У каждой из них возникали ситуации, когда за обследования у определенного специалиста им приходилось платить из собственного кармана.