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В канун нового учебного года в восьми самоуправлениях Латвии не хватает педагогов, сообщает Государственная служба качества образования (ГСКО).

В 94% самоуправлений Латвии укомплектован полный состав педагогов, а в восьми самоуправлениях учителей не хватает.

В Риге больше всего вакансий в дошкольном обучении, не хватает также более 40 учителей латышского и более 30 учителей английского языка.

За пределами Риги больше всего не хватает учителей домоводства и технологий, дошкольного обучения, биологии, английского языка, математики, социальных педагогов и психологов.

ГСКО установило, что большинство школ готовы к новому учебному году. 89% самоуправлений сообщили, что строительные и ремонтные работы в учебных заведениях уже закончены или будут закончены в ближайшие дни. До начала 2018 года ремонты продолжатся в 11% учебных заведений.

Учреждение приходит к выводу, что по сравнению с прошлым учебным годом самоуправления закончили ремонты школ более своевременно.

До начала учебного года зарегистрированы и начали работу пять новых учебных заведений: два детских сада, одно учреждение обучения по интересам, Рижская 1-я частная школа дистанционного обучения и частная музыкальная школа Patnis. 10 основных школ реорганизованы в начальные, а шесть средних школ - в основные.