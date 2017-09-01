День знаний: в рижских школах некому учить латышскому языку (4)
В канун нового учебного года в восьми самоуправлениях Латвии не хватает педагогов, сообщает Государственная служба качества образования (ГСКО).
В 94% самоуправлений Латвии укомплектован полный состав педагогов, а в восьми самоуправлениях учителей не хватает.
В Риге больше всего вакансий в дошкольном обучении, не хватает также более 40 учителей латышского и более 30 учителей английского языка.
За пределами Риги больше всего не хватает учителей домоводства и технологий, дошкольного обучения, биологии, английского языка, математики, социальных педагогов и психологов.
ГСКО установило, что большинство школ готовы к новому учебному году. 89% самоуправлений сообщили, что строительные и ремонтные работы в учебных заведениях уже закончены или будут закончены в ближайшие дни. До начала 2018 года ремонты продолжатся в 11% учебных заведений.
Учреждение приходит к выводу, что по сравнению с прошлым учебным годом самоуправления закончили ремонты школ более своевременно.
До начала учебного года зарегистрированы и начали работу пять новых учебных заведений: два детских сада, одно учреждение обучения по интересам, Рижская 1-я частная школа дистанционного обучения и частная музыкальная школа Patnis. 10 основных школ реорганизованы в начальные, а шесть средних школ - в основные.
А ведь сами,в первых рядах сбежали за бугор на грядки капитализма. Остались только "борцы с ветряные мельницами". Вот эти шипко грамотные пусть и учат (если чего понимают),а не вякают,не занимают место зря,и не требуют повышения зряплат.