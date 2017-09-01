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В конце года яунсарги получат новые ботинки для полевой формы, которые поставит фирма Multiteks за 1 154 650 евро. Предприятие выиграло тендер на поставку обуви в открытом конкурсе, пишет Latvijas Avīze.

В информационном центре яунсаргов пояснили, что стоимость одной пары ботинок составит 67 евро без ПВН, всего будет закуплено около 15 000 пар.

Предполагается, что одной пары обуви для одного бойца хватит на 6 лет, это при том случае, если существенно не возрастет численность организации.

Сейчас в Латвии насчитывается около 8200 яунсаргов. Так как в Яунсардзе могут вступать с 10 до 21 года, фактическим вопросом является то, что же делать с ботинками, которые больше не будут подходить молодым людям.

В Яунсардзе решили, что те ботинки, из которых бойцы будут вырастать, будут дезинфицированы и переданы младшим ребятам.

Стоит отметить, что еще в прошлом году был объявлен конкурс о поставке ботинок яунсаргам, однако он был прерван, так как претендент предоставил образцы обуви с дефектами и они не отвечали технической спецификации.

Поэтому в требования о конкурсе были внесены изменения и был объявлен новый конкурс.

Новые ботинки будут черного цвета, изготовлены из непромокаемой кожи и предназначены для интенсивной нагрузки в различных погодных условиях.