Общество |

С началом нового учебного года в Риге возле учебных заведений возобновлено ограничение скорости движения до 30 км/час.

Автоводителей призывают в первые дни нового учебного года быть особенно внимательными, осторожными и с пониманием относиться к детям, вернувшимся в город после летних каникул.

На магистральных улицах у границы столицы установлены информационные плакаты с указанием рекомендуемой скорости движения вблизи учебных заведений.

Напомним, в начале нового учебного года безопасность движения на всей территории Латвии будет усиленно контролироваться, сообщили в Госполиции.

Полиция будет усиленно контролировать использование ремней безопасности, детских сидений и подставок.

В начале сентября полицейские патрули будут стоять у учебных заведений, особое внимание будет уделяться соблюдению разрешенной скорости.