Рижских котов стерилизуют за деньги Брижит Бардо (5)
Общество | 1 сентября 2017 года, 09:21
Рижских бездомных котов стерилизуют за деньги фонда французской актрисы Брижит Бардо, об этом сообщает Latvijas Avīze со ссылкой на LNT.
"Количество бездомных котов в столице Латвии все еще довольно большое, но ситуация начинает улучшаться. За последние пять лет за деньги фонда было стерилизовано 2000 котов", - сообщил представитель фонда защиты животных Брижит Бардо.
По его словам, колонии уличных котов стали меньше и выглядят уже более ухожено.
Отмечается, что бездомные коты есть почти в каждом районе Риги, но больше всего их в Болдерае и Кенгарагсе.
Источник: La.lv
Идиоты!
Много лет именно в городе Рига действует программа по стерилизации бродячих котов.
Оплаченная между прочим из наших, налогоплательщиков карманов.
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Экономика города должна быть экономной...
Теперь становится интересно в чей карман потекут денежки Бриджит?