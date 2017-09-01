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Рижских котов стерилизуют за деньги Брижит Бардо (5)

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Общество | 1 сентября 2017 года, 09:21

Рижских бездомных котов стерилизуют за деньги фонда французской актрисы Брижит Бардо, об этом сообщает Latvijas Avīze со ссылкой на LNT.

"Количество бездомных котов в столице Латвии все еще довольно большое, но ситуация начинает улучшаться. За последние пять лет за деньги фонда было стерилизовано 2000 котов", - сообщил представитель фонда защиты животных Брижит Бардо.

По его словам, колонии уличных котов стали меньше и выглядят уже более ухожено.

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Отмечается, что бездомные коты есть почти в каждом районе Риги, но больше всего их в Болдерае и Кенгарагсе.

Источник: La.lv

Комментарии 5
том 1 час назад
Кострировать всю политическую верхушку Латвии,но думаю денег не хватит!!!
1
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БТР59 минут назад
Да, была такая акция в СССР. Только закончилось это мероприятие, наводнением грызунов. Даже по Бривибас бегали крысы размерами с кота.
Идиоты!
2
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LLL41 минуту назад
Интересное кино. С участием Бриджит Бардо и Рижской думы.

Много лет именно в городе Рига действует программа по стерилизации бродячих котов.
Оплаченная между прочим из наших, налогоплательщиков карманов.

Сам ею пользовался для своей огородной колонии пока руль не взял в руки нынешний мэр.
Перво-наперво издав начальственный рык: от одного человечьего лица принимается на бесплатную процедуру только одно кошачье лицо.
Экономика города должна быть экономной...

Теперь становится интересно в чей карман потекут денежки Бриджит?
2
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