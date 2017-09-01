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Рижских бездомных котов стерилизуют за деньги фонда французской актрисы Брижит Бардо, об этом сообщает Latvijas Avīze со ссылкой на LNT.

"Количество бездомных котов в столице Латвии все еще довольно большое, но ситуация начинает улучшаться. За последние пять лет за деньги фонда было стерилизовано 2000 котов", - сообщил представитель фонда защиты животных Брижит Бардо.

По его словам, колонии уличных котов стали меньше и выглядят уже более ухожено.

Отмечается, что бездомные коты есть почти в каждом районе Риги, но больше всего их в Болдерае и Кенгарагсе.

Источник: La.lv