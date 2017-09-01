Рижские школы могут похвастаться новыми спортивными площадками (2)
Общество | 1 сентября 2017 года, 08:45
Сегодня, в День знаний, председатель Рижской думы Нил Ушаков и председатель комитета городской собственности Олег Буров откроют возле трех школ обновленные спортивные площадки.
Площадки будут открыты возле Рижской Плявниекской основной школы, 64-й Рижской средней школы и возле 25-ой Рижской средней школы.
Все новые спортплощадки будут доступны не только учащимся школ, но и окрестным жителям.
если администрация школ вообще вспомнит, что это сделала рижская дума, вопреки изрыганиям доброжилателей.То, что не успели достроить- достроят, но сама задумка, как сделать детей здоровыми и спортивными- прекрасна. Эти площадки- еще один шанс оттащить детей от компьютеров, дать им шанс общаться в живую, а не виртуально, снова научить их дружить.Жалко, что некоторые дети приходят на эти площадки, как вандалы, лишь бы сломать что- нибудь, а взрослые, стоящие рядом, не реагируют на такие поступки.Как говорят писатели РАЗРУХА В ГОЛОВЕ.ДАВАЙТЕ ЦЕНИТЬ ТО, ЧТО НАМ ДАЛИ ПРЕКРАСНОГО, причем бесплатно, и пользуются этим всем с удовольствием и дети и взрослые.
1
Ответить
а площадки на месте бывшего стадиона СКА на Кр.Барона, открыть не успели к 1 сентября,как обещали.Строители как обычно ,не укладываются в сроки.
11
Ответить