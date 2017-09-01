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Сегодня, в День знаний, председатель Рижской думы Нил Ушаков и председатель комитета городской собственности Олег Буров откроют возле трех школ обновленные спортивные площадки.

Площадки будут открыты возле Рижской Плявниекской основной школы, 64-й Рижской средней школы и возле 25-ой Рижской средней школы.

Все новые спортплощадки будут доступны не только учащимся школ, но и окрестным жителям.