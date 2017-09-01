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В новом учебном году в Латвии будут действовать 776 общеобразовательных учебных заведений, в 1-12-м классах которых будут учиться 214 414 детей, свидетельствует статистический прогноз Министерства образования и науки на 2017/2018 учебный год.

В этом году в школу отправятся 18 744 первоклассников и 38 054 учащихся 10-12-х классов. Примерно 9000 учащихся будут учиться по вечерним и заочным программам общеобразовательных учебных заведений. 38% или 297 школ являются основными, 11 из них - частные.

Новый учебный год начинают также 291 средняя школа (27 частных), 63 начальные школы (11 частных). Школьники будут учиться в 15 муниципальных и 27 государственных гимназиях, а также в 26 вечерних (сменных) и заочных средних школах (4 частных).

В новом учебном году будут действовать также 57 специальных учебных заведений, в них образование будут получать 5855 детей. Еще почти 12 500 детей с ограниченными возможностями будут учиться в общеобразовательных учебных заведениях.

Дошкольное образование в новом учебном году будут получать 94 249 детей, 80 947 из них будут учиться в дошкольных учебных заведениях, 12 674 - в группах дошкольного обучения при школах. 37 555 детей достигли возраста обязательного дошкольного образования. Дошкольники будут посещать 641 муниципальное и 125 частных дошкольных учебных заведения.

89% самоуправлений сообщили, что строительные и ремонтные работы в учебных заведениях уже закончены или будут закончены в ближайшие дни. До начала 2018 года ремонты продолжатся в 11% учебных заведений. ГСКО заключила, что по сравнению с прошлым учебным годом самоуправления закончили ремонты школ более своевременно.

В 94% самоуправлений Латвии укомплектован полный состав педагогов, а в восьми самоуправлениях учителей не хватает. За пределами Риги больше всего не хватает учителей домоводства и технологий, дошкольного обучения, биологии, английского языка, математики, социальных педагогов и психологов. В Риге больше всего вакансий в дошкольном обучении, не хватает также более 40 учителей латышского и более 30 учителей английского языка.