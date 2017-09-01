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В США число погибших в результате наводнений на юге стране, вызванных ураганом "Харви", достигло 47 человек, передает CNN. Ранее сообщалось о 39 погибших. Спасательная операция продолжается. Предполагается, что количество жертв стихии может увеличиться.

От урагана и наводнений в южных штатах пострадали около 100 тысяч домов, приводит британская телерадиокорпорация BBC слова советника президента по вопросам нацбезопасности Тома Боссерта.

Он сообщил, что Белый дом попросит конгресс предоставить финансирование в экстренном порядке, чтобы помочь пострадавшим, у многих из которых нет страховки.

Самый большой урон стихия нанесла Хьюстону (штат Техас). По данным CNN, в большинстве районов восстановлено электроснабжение, в ограниченном режиме начал ходить общественный транспорт, стали открываться магазины.

Агентство по охране окружающей среды предупреждает жителей, что в водопроводной воде из-за наводнений могут содержаться опасные для здоровья бактерии и примеси.

Белый дом попросит конгресс выделить почти 6 млрд долларов на ликвидацию последствий "Харви"

"Харви" - самый мощный ураган в США за последние 12 лет - обрушился на Техас в ночь на субботу. Впоследствии он ослаб до тропического шторма. Как сообщил Национальный центр США по наблюдению за ураганами, "Харви" в четверг ослабел до тропического циклона. Максимальная скорость ветра в зоне стихии снизилась с 20,1 м/с до 15,7 м/с.

В настоящее время "Харви" движется вглубь континента и приближается к территории штата Теннесси. Максимальная скорость ветра в зоне стихии, в 140 км к юго-востоку от города Мемфис, составляет около 13 м/с.

Синоптики прогнозируют, что скоро "Харви" может потерять свойства тропического циклона. Однако метеорологи предупреждают о дождях, которые, как ожидается, выпадут в Теннесси и Кентукки. Угроза наводнений сохраняется в Арканзасе, Миссисипи, Теннесси, Кентукки, Техасе и Луизиане.

Источник: newsru.com