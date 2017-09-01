Общество |

Предприятие Maxima Latvija в этом году инвестировало в кассы самообслуживания уже более полумиллиона евро. С сегодняшнего дня кассы самообслуживания открыты и в магазине Maxima XX в Риге, на проспекте Курземес, 141. В этом году планируется установить кассы самообслуживания еще в нескольких магазинах.

В прошлом году в расширение сети касс самообслуживания предприятие инвестировало более 500 тысяч, таким образом, в течение двух последних лет “Maxima Latvija” инвестировала во внедрение касс самообслуживания в магазинах в целом уже более одного миллиона евро.

“Общий объем инвестиций в расширение касс самообслуживания в этом году еще увеличится, ведь планируется установить такие кассы еще в нескольких магазинах, в некоторых магазинах Maxima XXX также намечено расширить зону касс самообслуживания”, – отмечает операционный руководитель Maxima Latvija Кристине Аболтиня.

До сих пор в магазине на проспекте Курземес, 141 в Риге было установлено 11 касс, в которых клиентов обслуживали кассиры. Теперь для удобства клиентов будет доступно 13 касс – пять касс самообслуживания и восемь обычных касс, в которых жителей обслуживают кассиры.

“Расширение сети касс самообслуживания является одним из шагов, направленных на снижение нагрузки на наших работников, а также на сокращение очереди к кассам. В среднем за день один кассир обслуживает примерно 400-600 клиентов. Между тем в течение одного дня во всех магазинах Maxima Latvija совершают покупки примерно 300 тысяч жителей”, – продолжает Аболтиня.

Сейчас кассами самообслуживания пользуются примерно 27% жителей в тех магазинах Maxima Latvija, где они доступны.

Во всех кассах самообслуживания можно осуществлять накопления на карте Paldies, а также рассчитываться накопленными на карте Paldies деньгами. Кроме того, во всех кассах самообслуживания можно рассчитываться с помощью подарочных карт Maxima Latvija, а также использовать „Карту предприятий”.

На данный момент в 22-х рижских магазинах сети Maxima Latvija находится 114 касс самообслуживания.

Кассы самообслуживания доступны в Риге:

А. Деглава, 67

К. Улманя гатве, 88а

Бикерниеку, 143

Слокас, 115

Сахарова, 20а

Виенибас гатве, 113

Иерикю, 3

Мукусалас, 73

Ницгалес, 46а

А. Домбровска, 74

Парадес, 8

Пилсоню, 1, к-1

А также в магазинах за пределами столицы – в Резекне, на аллее Атбривошанас, 141а, доступно пять касс самообслуживания, в магазине в Юрмале, на Талсу шоссе, 25 – пять, в магазине в Юрмале, на ул.Нометню, 11/13 – четыре, в магазине в Огре, на улице Ригас, 23 – пять, в магазине в Елгаве, на улице Ригас, 11а – пять, а еще в магазине в Елгаве, на ул.Дриксас, 4 – пять, в магазине в Лиепае, на улице Клайпедас, 62 – пять, в магазине в Адажи, на Ригас гатве, 21 – четыре, а в магазине в Марупе, на улице Педедзес, 1 доступно пять касс самообслуживания.