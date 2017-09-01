Общество |

Обращаясь в День знаний к учащимся Саласпилсской 1-й средней школы, президент Латвии Раймонд Вейонис призвал школьников учиться так, чтобы стать примером для других, а не равняться на кого-то.

Президент пожелал всем присутствующим успешного учебного года и признался, что хорошо помнит, что когда он был школьником, 1 сентября испытывал и радость встречи с одноклассниками и учителями, и грусть от того, что лето и каникулы закончились.

"У каждого в жизни есть какая-то мечта, например, получить хорошую работу и хорошую зарплату, но для того, чтобы эти мечты исполнились, необходимо учиться, а получить необходимые знания можно именно в школе", - отметил Вейонис.

Он призвал школьников не бояться осваивать новые знания.

Учителям президент пожелал творческого учебного года, призвав их постоянно совершенствоваться, а родителей школьников - помогать своим детям и поддерживать их.

Поздравив Саласпилсскую 1-ю среднюю школу с 50-летним юбилеем, президент подарил школе книги. Вместе с председателем Саласпилсской краевой думы Раймондом Чударсом Вейонис посадил у здания школы дерево, осмотрел новый корпус и встретился с педагогами.