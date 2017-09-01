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Современные молодые люди гораздо более компетентные и творческие, чем многим кажется, считает учитель физики Айзкраукльской средней школы Людмила Белогрудова. В интервью программе “900 секунд” на LNT она призналась, что и учителю сегодня нужно меняться очень стремительно – учиться лидерству, самому интересоваться многим и получать новые навыки в жизни.

Шпаргалки, которые используют школьники на проверочных работах, педагога не огорчают. Наоборот, она рада этому творческому подходу детей к “вспомогательным средствам” и считает его очередным вызовом для учителя.

“Как мы рады, что они пишут шпаргалки! Потому что они пишут. А для того, чтобы написать, они хоть что-то прочитают”, - считает учитель.

Учитель считает мифом нелюбовь школьников к точным наукам. Молодые люди сегодня более деловые, потому что занимаются тем, в чем видят смысл. “Ученик может с трудом умножить три на три, зато с первого раза сдаст экзамен на водительские права”, - привела пример Белогрудова.