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Во время международных военных учений Open Spirit 2017 в Балтийском море обнаружено и нейтрализовано 58 взрывоопасных предметов, сообщили в Министерстве обороны.

Учения, целью которых было уничтожение оставшихся со времен Первой и Второй мировых войн боеприпасов, закончились вчера, 31 августа.

"Мы довольны результатами нынешней операции. И хотя предстоит еще много работы, так как в глубинах Балтийского моря находится еще много взрывоопасных предметов, каждая обнаруженная и уничтоженная мина - шаг к более безопасному для судоходства морю", - отметил командир группы сил операции Open Spirit 2017 Янис Ауце.

В возглавляемой Латвией операции в этом году участвовали 15 кораблей и пять команд водолазов из 10 стран: Бельгии, Канады, Эстонии, Франции, Германии, Латвии, Литвы, Норвегии, Польши и Великобритании.

В учениях участвовали также Балтийская эскадра кораблей и 1-я постоянная противоминная морская группа НАТО.