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Рига станет первым в мире городом, где появятся работающие на водороде троллейбусы, топливо для которых будет производиться здесь же, в латвийской столице. Об этом в эфире радио Baltkom рассказал председатель Комитета по делам сообщения и транспорта Рижской думы Вадим Баранник.

"Если вы поедете мимо троллейбусного парка на улице Елгавас, то увидите, что там находится маленькое красивое строение. Это станция по производству топлива и его заправке", - рассказал Баранник.

Он отметил, что Рига будет первым в мире городом с самообеспечеными троллейбусами.

"Rīgas satiksme будет первым предприятием в мире, работающим полным циклом. Компания будет сама производить топливо и заправлять троллейбусы", - пояснил Баранник.

По его словам, новый проект является абсолютно безвредным для окружающей среды.

"Это очень экологично. Тот тестовый проект, который сейчас реализуется включает в себя станцию по производству заправки. Также будут представлены десять троллейбусов, у которых вместо дизель-генераторов будет водородно-топливный элемент. Для троллейбусов этот ноу-хау. Тут Рига первая в мире. Но автобусы такие уже в мире существуют", - добавил Баранник.

Он также подчеркнул, что пассажиры смогут ездить на таких троллейбусах уже в этом году.