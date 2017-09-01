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Одну из крупнейших сельскохозяйственных перерабатывающих предприятий Балтии, литовскую компанию Kauno grūdai посетили 14 представителей ведущих фермерских хозяйств Латвии.

Как отмечает глава отдела животноводства Kauno grūdai Ритас Кретавичюс, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.

"Фермеры увидели, что мы современное предприятие, идущее в ногу со временем, использующее самые последние технологии, которые минимизируют присутствие человека в производственном процессе", - отметил Кретавичюс.

Он рассказал, что у литовских клиентов есть возможность заказать индивидуальную рецептуру кормов для животных. На заводе производятся корма для домашних животных, а в Африку экспортируются особые корма для крокодилов.

"Лучше всех нашу продукцию оценивают животные, которые ее потребляют. Если корм хороший, то животные не будут болеть, соответственно, их мясо и молоко будет лучшего качества", - отмечается специалист.

Животноводы могли ознакомиться с полным производственным циклом: как из сырья (зерна и т.д.) на выходе появляется уже упакованная продукция.