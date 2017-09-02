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День отца официально отмечается в Латвии с 2009 года. В свою очередь как семейное мероприятие в Риге он организуется пятый год подряд. Цель мероприятия – содействовать тому, чтобы отцы свободное время больше проводили с детьми, а также повышать иноформированность общества о роли отца в жизни ребенка.

Праздник пройдет 9 сентября с 12:00 до 16:00 в Верманском парке.

Программа праздника включает в себя образовательные, развлекательные и спортивные мероприятия, широкую концертную программу, в которой примет участие фольклорная группа Iļģi, Латвийский оркестр Земессардзе, школа барабанщиков Анджея Грауда, Нил Иле с выступлением на перкуссии, воспитанники Рижской студии Pop& Rock. В завершении мероприятия – спектакль Латвийского театра кукол.

На заседании комитета образования, культуры и спорта Рижской думы 17 августа депутаты поддержали финансирование в размере 2 тысяч евро учредителям праздника Fonds Mammām un Tētiem на его проведение.