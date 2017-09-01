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При покупке монитора для рабочего стационарного компьютера хочется, чтобы он прослужил достаточно долго, однако часто происходит так, что из-за отсутствия определенных функций этот товар приходится заменять на новый. Специалисты рассказали, на какие параметры монитора следует обратить внимание при выборе этого изделия для офисной работы.

Прежде всего следует оценить потребности сотрудников и характер самой работы. В тех случаях, когда компьютер нужен только для выполнения повседневных задач, можно выбирать из вариантов попроще. Однако в случае работы с графикой или программами, требующими большей загруженности, требования к монитору также будут повышенными.

Также нужно определиться с размером экрана монитора – большинство людей смогут подтвердить, что работать с большим экраном гораздо удобнее, хотя удобство зависит не только от размера монитора, но и от его разрешения. Именно от этого параметра будет зависеть качество изображения, поэтому если Вашим сотрудникам приходится пользоваться видеоредакторами или другими программами, предназначенными для редактирования имеющейся информации, следует выбрать экран монитора с разрешением FULL HD или более высоким разрешением. В таких случаях также важное значение будет иметь количество цветов – чем их больше, тем лучше качество изображения. И все же, если не планируется работа с программами, требующими высокого разрешения, подойдут и более простые варианты, от которых гораздо меньше устают глаза.

Еще одним важным и актуальным для офисной работы критерием является количество разъемов. Логично, что чем большим будет их количество, тем больше возможностей использования сможет предложить монитор – ведь удобно, когда можно подключать к изделию необходимые проекторы или цифровым способом получать информацию с других устройств. Каждая дополнительная функция этих устройств также предоставит гораздо больше комфорта – например, в случае наличия интегрированного громкоговорителя не потребуется покупать дополнительные колонки, однако при выборе наиболее подходящего варианта необходимо обдумать, действительно ли все предлагаемые возможности Вам необходимы и стоят инвестиций.

При выборе этих офисных устройств, не менее важным критерием является их вес и дизайн. Нередко приходится переносить монитор с одного места на другое, поэтому с более легкими моделями делать это будет гораздо проще, а эргономический дизайн позволит ставить их и на небольшие рабочие столы. Все-таки, на рынке и в электронном магазине Рigu.lt в настоящее время можно найти самые различные стилистические и технологические решения, поэтому примите во внимание вышеперечисленные аспекты и свои финансовые возможности, и Вы легко найдете вариант, который многие годы будет качественно служить Вам в рабочей обстановке.

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