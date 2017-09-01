Общество |

31 августа начался запланированный ремонт водопровода на 2-й линии Иманты. Планируется, что работы продлятся до 7 сентября, и каждый день с 13:00 до 18:00 будет прекращена подача воды на многие объекты.

Указанное время является ориентировочным и может измениться, зависит от объема проводимых работ.

На время работ водоснабжение будут отключать:

2- линия Иманты 1; 1a; 2; 3; 3a; 4; 4a; 5; 5a; 5b; 5c; 5d; 6; 7; 7a; 8; 9; 9a; 9b; 10; 11; 12; 12a; 12b; 13; 14; 14a; 15; 17; 18; 19; 20; 22; 22a; 26 и 28;

ул. Зарду, 14

После восстановления подачи, вода может быть мутной.