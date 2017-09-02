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В субботу в Латвии ожидаются затяжные дожди - количество осадков составит 15-30 мм, менее дождливо будет только в Латгале, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Согласно прогнозам Global Forecast System, общее количество осадков, которые выпадут до воскресенья, местами составит 40 мм или примерно 60% месячной нормы.

В Латгале сегодня местами возможна солнечная погода, а температура воздуха на юге региона может подняться до +20 градусов. На остальной территории страны температура составит +12..+16 градусов.

В Риге также ожидается затяжной и временами сильный дождь, количество осадков может достичь 30 миллиметров.