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Плагиат, прогулы, академические долги. Из латвийских ВУЗов студентам платных отделений очень трудно вылететь по причине банальной неуспеваемости. Журналисты программы "Личное дело" на LTV7 увидели изнанку нашей системы высшего образования.

"Есть бесконечные возможности пересдать экзамены. Когда преподаватель, особенно в частных ВУЗах, уже не готов идти на сделку с совестью, и говорит: "Ребята я вас не видел весь семестр, откуда вы пришли? При этом хотите четверку получить? "В такой ситуации, если он сохраняет принципиальную позицию, то вскоре получает звонок из деканата. И ему говорят: "Ну что ж вы девочку или мальчика обижаете. Давайте ему хотя бы четверочку поставим". Именно так о нынешних порядках в ВУЗах говорит действующая преподаватель одного из них. На условиях анонимности. Но, что называется, накипело.

Курсовые и дипломные работы – отдельная история. По словам преподавателя, для большей части студентов известие о том, что копировать страницы из интернета нельзя — откровение. Плагиат стал нормой, за которую уже даже не наказывают: "Пожурят или пошутят: ну что ж вы так? И даже поставят оценку. Дадут диплом. Я лично с этим сталкивалась. Фактически получается, что если человек не может сделать сам или не хочет, значит, он не соответствует уровню того диплома, на который он претендует. Тут даже не может быть разночтений".

Не в восторге от образования и бывшая студентка одного из частных латвийских ВУЗов. Говорит, платила много, а учили мало: "Дошло до того, что в месяц (!) было 4 лекции". Зато и деканат не напрягал: "Я не помню такого случая, чтобы с моего факультета исключили хотя бы одного человека за неуспеваемость. Были такие моменты, когда появлялся принципиальный преподаватель из другой страны. Он не допускал до экзамена, если ты к нему не ходил на лекции. Но потом он уезжал к себе на родину, а ты мог прийти к другому преподавателю, сдать на ту же четверку и двигаться дальше".

По словам студентки, главное для ВУЗа - своевременная оплата. Если учащийся ее вносит, тогда ему ничего не угрожает. Академические долги можно накапливать с первого курса.

Формально за качеством образования в нашей стране следят две организации: Государственная служба качества образования и Центр Академической информации. Неотчисление за неуспеваемость и плагиат в работах относятся к этическим проблемам и ВУЗы сами должны их решать – так говорят в службе качества образования. Например, проблема академических задолженностей за первый курс у студента четвертого, не регламентируется законодательством. Однако при этом в год поступает 2-3 жалобы от студентов на то, что объем получаемых ими знаний не соответствует обещаниям.

В свою очередь Центр Академической информации занимается оценкой качества программ. Здесь говорят, что описанные проблемы не в их компетенции. Однако защищают студентов.

"Это был советский подход. Два экзамена не сдал и тебя выкидывают на улицу. Так в мире не делают. Потому что студенты часто работают и не могут все успеть. Ну закончит он ВУЗ не за пять лет, а за шесть. Ничего страшного", - считает профессор Андрей Раухвагерс, руководитель Агентства качества высшего образования при Центре Академической информации.

При этом добиться от ВУЗов информации по отчисленным студентам конкретно за неуспеваемость, невозможно. Запросы в 4 ВУЗа так и не дали результата: одна часть не отвечает вовсе, другая — показывает общие данные по студентам, например, отчисленным за неуплату.

Между тем эксперт в области образования Мария Голубева указывает, латвийские высшие учебные заведения, действительно весьма неохотно отчисляют студентов за неуспеваемость. Связано это может в первую очередь с финансированием — за каждым студентом идут деньги. А студентов, и в первую очередь платных, становится всё меньше. 10 лет назад в латвийских ВУЗах училось около 130 тысяч студентов, из которых примерно 100 тысяч — за собственные деньги. А сейчас в ВУЗах — всего около 82 тысяч студентов. Платных — около половины.