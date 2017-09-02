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Специалисты по защите прав детей напоминают: в начале учебного года нужно обратить внимание не только на вопросы безопасности, но и присмотру за детьми. Следить за ребенком – обязанность родителей, но почти каждый деть в СМИ появляется информация, что очередной ребенок остался без присмотра взрослых и бродит по улицам, пишет портал Riga.lv.

Рижский Сиротский суд отмечает, что, к сожалению, таких случаев становится все больше. Специалисты указывают, что особое внимание нужно уделить не только безопасности и защите дошкольников, но и детям, которые старше семи лет – родители всегда должны знать, где ребенок находиться и чем занят, пока они на работе. Если родители оставляют ребенка под присмотром какого-либо взрослого, то ответственность несут все – и родители, и няня.

Зачастую детей оставляют под присмотром старших братьев или сестер, но дискуссия, могут ли они нести ответственность за младших остается открытой. И это доказывает случай, когда 15-летний подросток уснул, а в это время его трехлетний брат ушел из квартиры и бродил ночью по городу. Отмечается, что если согласно закону, семилетний ребенок может оставаться дома один, это не значит, что он способен оценивать риски, последствия своих действий и соблюдать правила, установленные родителями. Рижский сиротский суд призывает родителей обсудить план действий в чрезвычайных ситуациях.

Рижский сиротский суд напоминает: оставление ребенка без присмотра попадает под административную ответственность, а если дети пострадали в результате несчастного случая – это уже уголовная ответственность. Оставление ребенка в опасности чревато лишением прав опеки, разумеется, после рассмотрения всех обстоятельств.

В случае, если видите нарушение прав детей, сообщаете в полицию, Сиротский суд и другие инстанции, который специализируются на защите прав детей.