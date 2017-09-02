Минздрав планирует расширить "зеленый коридор" для онкобольных (1)
Общество | 2 сентября 2017 года, 12:23
Минздрав планирует, что в самое ближайшее время исследования и лечение при посредничестве так называемого зеленого коридора получат также те пациенты, у которых есть обоснованные подозрения на те онкологические заболевания, которые до сих пор "зеленый коридор" не охватывал, пишет Neatkariga. Например таких, как рак желчного пузыря или щитовидной железы.
Как пояснила представитель Минздрава Ундине Шулца, поправки к порядку организации и финансирования здравоохранения, рассмотренные на совещании госсекретарей министерств, разработаны для улучшения доступности медицинских услуг онкопациентам и расширяют "зеленый коридор".
компьютер для лазерных облучений закупили? в прошлом году это было кошмарно, лежишь под ним и не знаешь как его там после сбоя направили. А так же про питание вспомните, после полутара месяцев лечения намертво отбили вкус к овощам, овощным супам, это ж как надо ненавидеть свою профессию поварам чтобы так омерзительно готовить
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