Общество |

Минздрав планирует, что в самое ближайшее время исследования и лечение при посредничестве так называемого зеленого коридора получат также те пациенты, у которых есть обоснованные подозрения на те онкологические заболевания, которые до сих пор "зеленый коридор" не охватывал, пишет Neatkariga. Например таких, как рак желчного пузыря или щитовидной железы.

Как пояснила представитель Минздрава Ундине Шулца, поправки к порядку организации и финансирования здравоохранения, рассмотренные на совещании госсекретарей министерств, разработаны для улучшения доступности медицинских услуг онкопациентам и расширяют "зеленый коридор".