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Полиция безопасности (ПБ) призывает жителей Латвии быть бдительными во время учений "Запад 2017" и сообщать о подозрительных случаях по телефону 67208964 или электронной почте dpdd@dp.gov.lv в любое время суток.

Кроме того, ПБ в сотрудничестве с местными органами проводит превентивные мероприятия в связи с предстоящими российско-белорусскими военными учениями "Запад 2017".

Как заверили в ПБ, к этим учениям обращено пристальное внимание, однако с учетом специфики деятельности более подробной информации учреждение не предоставляет.

Агентство ЛЕТА связалось с несколькими самоуправлениями, которые граничат с Россией и Белоруссией, чтобы выяснить, получили ли они от ПБ какие-либо рекомендации.

Руководитель Дагдской краевой думы Айвар Трулис рассказал, что никаких указаний со стороны ПБ не поступало. "У нас все тихо и спокойно. Люди не обеспокоены в связи с предстоящим военным учениям, ни самолетов, ни другой техники мы не замечали. Не знаю, почему поднят такой ажиотаж", - сказал руководитель самоуправления.

В думе Алуксненского края также подтвердили, что в связи с предстоящими учениями ПБ в самоуправление не обращалась.

В крае размещены объекты Национальных вооруженных сил, а недалеко от границы расположена российская авиационная база.

В свою очередь председатель Краславской краевой думы Гунар Упениекс сообщил, что встреча с представителями ПБ по поводу предстоящих военных учений намечена на понедельник, 4 сентября.

ПБ на этой неделе распространила заявление, в котором сообщает, что активная фаза военных учений пройдет с 14 по 20 сентября, однако она будет кульминацией более широкого комплекса подготовительных мер, которые проводились в течение всего года, особенно в сентябре. С учетом рисков провокаций ПБ уделяет особое внимание различным действиям военного и военизированного характера, в том числе военным играм-симуляторам, среди которых самыми популярными в Латвии являются страйкбол и лазертаг.