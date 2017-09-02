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В субботу в Риге количество выпавших осадков превысило 15 мм - столь интенсивный ливень в столице в этом году зарегистрирован впервые, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

В предыдущий раз наибольшее количество осадков за сутки в Риге было зарегистрировано 13 июля и 1-2 августа - 14 мм.

В других регионах центральной и западной части Латвии также прошел самый обильный дождь в этом году - количество осадков в окрестностях Добеле, Елгавы, Айзкраукле и Бауски превысило 20-25 миллиметров.

В то же время на востоке страны дождь был слабым или его не было вовсе. В ближайшие часы самый интенсивный ливень ожидается в Видземе.