В Риге за самоудовлетворение на улице оштрафовали мужчину (6)
Общество | 3 сентября 2017 года, 11:21
Госполиция за мелкое хулиганство оштрафовала на 450 евро мужчину, который был задержан 14 августа на Югле за то, что занимался самоудовлетворением в общественном месте.
О мужчине, который сидел в кустах и занимался самоудовлетворением, глядя на прохожих и играющих неподалеку детей, в полицию сообщили прохожие.
Он был странно одет, в ковбойские джинсы, у которых была вырезана передняя и задняя часть, позволяющая видеть половые органы.
Сотрудники полиции сообщили, что мужчина (1958 г. р.) своими действиями не нарушил нормы Уголовного кодекса, так как ни на кого не нападал и не демонстрировал свои половые органы окружающим. Его действия расцениваются как административное правонарушение.
Больной урод.
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Lohanulsja kovboj za takie denjgi mozhno bilo na midu podrochitj i ne toljko, no vidimo na mildu kak i u vseh u nego ne vstajot
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Ржу... увидеть бы такое я бы заснял на телефон)) вообще законы странные, покажи член ребенку в интернете и тебе дадут 14 лет а тут просто штраф если подрочил перед детьми на улице))
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