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Госполиция за мелкое хулиганство оштрафовала на 450 евро мужчину, который был задержан 14 августа на Югле за то, что занимался самоудовлетворением в общественном месте.

О мужчине, который сидел в кустах и занимался самоудовлетворением, глядя на прохожих и играющих неподалеку детей, в полицию сообщили прохожие.

Он был странно одет, в ковбойские джинсы, у которых была вырезана передняя и задняя часть, позволяющая видеть половые органы.

Сотрудники полиции сообщили, что мужчина (1958 г. р.) своими действиями не нарушил нормы Уголовного кодекса, так как ни на кого не нападал и не демонстрировал свои половые органы окружающим. Его действия расцениваются как административное правонарушение.