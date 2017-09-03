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В Грузии сегодня, 3 сентября, начинаются международные военные учения "Agile Spirit 2017", в которых принимают участие и латвийские солдаты.

Как сообщает грузинское Министерство обороны, цель учений - повышение готовности грузинской армии к участию в совместных операциях в составе сил быстрого реагирования НАТО, сотрудничество с США и странами-партнерами.

В учениях, которые продлятся до 11 сентября, участвуют также военнослужащие из США, Болгарии, Румынии и Армении.

Латвия принимает участие в учениях для отработки навыков штабных офицеров планировать и управлять элементами боевой поддержки в рамках различных операций и совершенствования сотрудничества с вооруженными силами других стран.