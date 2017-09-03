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В этом году за первые семь месяцев депутатам Сейма за аренду квартир и оплату топлива выплатили компенсации на сумму 186 838 евро. Об этом свидетельствует информация на сайте Сейма Латвии.

Депутатам парламента предусматривается компенсация за аренду жилья в Риге, также им оплачивают автомобильное топливо для рабочих поездок. Размер компенсации зависит от местожительства – чем дальше от Риги живет парламентарий, тем крупнее компенсация ему полагается.

Самую большую сумму в июле получили Янис Тутинс (769 евро) и Влидимир Никонов (765 евро).

Отмечается, что некоторые депутаты не используют право на компенсацию.