В этом году депутатам выплатили компенсации в размере 186 000 евро (7)
Общество | 3 сентября 2017 года, 13:34
В этом году за первые семь месяцев депутатам Сейма за аренду квартир и оплату топлива выплатили компенсации на сумму 186 838 евро. Об этом свидетельствует информация на сайте Сейма Латвии.
Депутатам парламента предусматривается компенсация за аренду жилья в Риге, также им оплачивают автомобильное топливо для рабочих поездок. Размер компенсации зависит от местожительства – чем дальше от Риги живет парламентарий, тем крупнее компенсация ему полагается.
Самую большую сумму в июле получили Янис Тутинс (769 евро) и Влидимир Никонов (765 евро).
Отмечается, что некоторые депутаты не используют право на компенсацию.
Они всё лето на каникулах были на Сейшелах и Канарах!
Капец не Закюсала?