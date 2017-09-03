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В этом году депутатам выплатили компенсации в размере 186 000 евро (7)

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Общество | 3 сентября 2017 года, 13:34

В этом году за первые семь месяцев депутатам Сейма за аренду квартир и оплату топлива выплатили компенсации на сумму 186 838 евро. Об этом свидетельствует информация на сайте Сейма Латвии.

Депутатам парламента предусматривается компенсация за аренду жилья в Риге, также им оплачивают автомобильное топливо для рабочих поездок. Размер компенсации зависит от местожительства – чем дальше от Риги живет парламентарий, тем крупнее компенсация ему полагается.

Самую большую сумму в июле получили Янис Тутинс (769 евро) и Влидимир Никонов (765 евро).

Отмечается, что некоторые депутаты не используют право на компенсацию.

Комментарии 7
Не Лоялен2 часа назад
Хорошо депутаты устроились!Жилье им оплачивают те,кто получает по минимуму!Жилье у них оплачивается,бензин тоже,телефонные переговоры,поездки,как я понимаю тоже,почему народ должен этим дармоедам все оплачивать,когда сам живет в нищете благодаря их правлению?Что-бы сейм расформировать,так же им должны будут выплачиваться компенсации не понятно только за что опять же,ибо если народ против нынешнего сейма,значит его не устраивает их работа,за что им тут выплачивать компенсации?По логике вещей это они,должны народу за такую работу компенсации выплачивать!Я конечно понимаю такие моменты что ворье при власти,и им на срать на свой народ,но хотелось бы получить ответы от тех кто в теме,знает законы,и тому подобное,почему мы должны содержать за свои честным трудом заработанные деньги депутатов?И это во всех странах так,либо только у нас?(Прошу отвечать только тех,кто реально знает законы и разбирается в политике!
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Уриман2 часа назад
Для реалибитации того количество негативной энергии и проклятий, которые получили депутаты и члены их семейств, не хватит этих награбленных у народа денег. Разве что врачи радостно потирают руки...
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На «говорящие камни» деньги ир2 часа назад
Поэтомму лотыши стали чаще писать завещания.
Они всё лето на каникулах были на Сейшелах и Канарах!
Капец не Закюсала?
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