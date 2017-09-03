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Сегодня вечером, 3 сентября, к Латвии приблизится новая зона осадков со стороны Литвы и Белоруссии, прогнозируют синоптики.

Начало новой недели будет дождливым, количество осадков достигнет 10-20 миллиметров.

С середины следующей недели осадков станет меньше, но северный ветер принесет более прохладные воздушные массы. Ночная температура понизится до +5…+10, местами на почве возможны заморозки, а днем воздух прогреется до +14…+18.