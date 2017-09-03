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Из-за непогоды латвийские овощи подорожают (6)

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Общество | 3 сентября 2017 года, 17:02

В этом году ожидается очень хороший урожай капусты, картофеля, моркови и свеклы, но из-за погодных условий он немного запоздает, прогнозируют эксперты организации "Крестьянский сейм".

Как отметили в обществе, теплолюбивые овощи, как и люди, лета так и не дождались, поэтому урожай огурцов, кабачков и тыквы будет меньше, а цены на них - выше.

"Крестьянский сейм" также по-прежнему твердо настаивает на необходимости снизить с 21% до 5% налог на добавленную стоимость (НДС) на местные фрукты и овощи.

Хотя в Латвии дешевле рабочая сила, ей трудно конкурировать со странами, где теплее климат и более благоприятная налоговая политика. По этой причине продукция местных производителей овощей не может конкурировать, например, с польскими товарами.

Комментарии 6
+ -2 часа назад
Местное дорожает вне зависимости от погоды каждый год!
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мнение.1 час назад
Да ерунда какая, и это из Литвы себе привезём.
Продавайте сами себе, хоть по каким из пальца высосанным ценам.
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Да заипали2 часа назад
Со своими ценами!
Уже забыл, когда местное ел, ну может свеклу-капусту, а так: персики-бананы и остальной импорт.
Яблок, клубники и то нет - наши страусов растят!
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