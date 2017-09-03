Общество |

В этом году ожидается очень хороший урожай капусты, картофеля, моркови и свеклы, но из-за погодных условий он немного запоздает, прогнозируют эксперты организации "Крестьянский сейм".

Как отметили в обществе, теплолюбивые овощи, как и люди, лета так и не дождались, поэтому урожай огурцов, кабачков и тыквы будет меньше, а цены на них - выше.

"Крестьянский сейм" также по-прежнему твердо настаивает на необходимости снизить с 21% до 5% налог на добавленную стоимость (НДС) на местные фрукты и овощи.

Хотя в Латвии дешевле рабочая сила, ей трудно конкурировать со странами, где теплее климат и более благоприятная налоговая политика. По этой причине продукция местных производителей овощей не может конкурировать, например, с польскими товарами.