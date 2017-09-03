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За последний год 26% жителей Латвии задумывались о смене работы, свидетельствуют результаты опроса, проведенного в июле агентством SKDS.

58% опрошенных о такой возможности не думали - это самый высокий результат за время проведения подобных опросов. По сравнению с прошлым годом число людей, придерживающихся такого мнения, увеличилось на 6 процентных пунктов, а с 2015 года - на 17 процентных пунктов.

В свою очередь, еще 14% опрошенных указали, что в течение года серьезно задумывались о возможности сменить работу. Это на 3 процентных пункта меньше, чем в прошлом году.