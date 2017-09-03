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85% информации в социальной сети Twitter на русском языке о присутствии НАТО в Латвии создается автоматическими аккаунтами. Об этом свидетельствует исследование Центра стратегической коммуникации НАТО.

В Центре изучили период публикаций с 1 марта по 30 августа 2017 года в Эстонии, Латвии, Литве и Польше.

Наиболее активно появлялась информация на русском языке о НАТО в Эстонии, где 87% всего контента создавалось роботами. Латвия с 85% содержания находится на втором месте, у Литвы - 81%, а у Польши – 80%.

Отмечается, что все эти автоматизированные учетные записи чаще всего сосредоточены на отражении текущих новостей. Они копируют заголовки разных сайтов, часто не добавляя ссылок на источник, либо на полный текст.