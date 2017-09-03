Исследование НАТО: посты в Twitter об альянсе на русском создаются роботами (3)
Общество | 3 сентября 2017 года, 15:02
85% информации в социальной сети Twitter на русском языке о присутствии НАТО в Латвии создается автоматическими аккаунтами. Об этом свидетельствует исследование Центра стратегической коммуникации НАТО.
В Центре изучили период публикаций с 1 марта по 30 августа 2017 года в Эстонии, Латвии, Литве и Польше.
Наиболее активно появлялась информация на русском языке о НАТО в Эстонии, где 87% всего контента создавалось роботами. Латвия с 85% содержания находится на втором месте, у Литвы - 81%, а у Польши – 80%.
Отмечается, что все эти автоматизированные учетные записи чаще всего сосредоточены на отражении текущих новостей. Они копируют заголовки разных сайтов, часто не добавляя ссылок на источник, либо на полный текст.
Дело Псаки живет и побеждает.Никогда американцам не победить ни в какой войне,потому что фильм,,Тупой,еще тупее,,относится не только к истинным простым американцам,но и к высшему руководству НАТО,не способному не то что воевать,да и защитить.
Много ума не надо,чтобы деньги вымогать.
Акуеть! А кто такие ссылки ваще добавляет?! - разве что латышские ельфы и прочие либерасты на службе той же наты. А в ссылках тех о5 натовская пропагандисткая каша, но под другим соусом.
Кароче, ната, шлабы ты лесом зомбируй своих пейзан с хуторянами).