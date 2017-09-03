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Коррупция в сфере контроля дорожного движения уменьшилась, так как меньше задержано дорожных полицейских и водителей, которые пытались их подкупить, сообщает Государственная полиция.

В 2015 году зарегистрировано 180 случаев, когда водители транспортных средств давали взятки работникам дорожной полиции, в 2016 году - 192 случая, а в этом году за семь месяцев - 59 случаев.

Как сообщил начальник Главного управления полиции порядка (ГУПП) Госполиции Артис Велшс, против полицейских из разных структур, включая дорожную полицию, в прошлом году за взяточничество было начато 16 уголовных дел, в этом году - четыре дела.

По словам Велшса, примерно семь лет назад Госполиция сменила тактику борьбы с коррупцией и стала уделять больше внимания задержанию именно водителей, сообщая почти о каждом таком случае СМИ.

Также были введены профилактические, технологические и организационные меры, чтобы не допустить взяточничества - все автомобили дорожной полиции оснащены системами аудио- и видеозаписи, а в будущем в экипировку дорожных полицейских войдут прикрепляемые к одежде камеры.

Руководитель ГУПП не отрицает, что дорожные и патрульные полицейские, которые в повседневной жизни чаще всего сталкиваются с населением, входят в группу самого высокого риска коррупции.

"Конечно, трудно искоренить стереотип о дорожных полицейских как о взяточниках, но сейчас век технологий, и много сделано для того, чтобы минимизировать подобные случаи", - сказал Велшс.