Сейм за три года выделит на командировки 750 000 евро (4)
Общество | 3 сентября 2017 года, 16:11
Сейм объявил закупку услуг по организации командировок, на которые в течение трех лет планирует потратить 750 000 евро без налога на добавленную стоимость (НДС).
Услуги предусматривают резервацию билетов на любые виды транспорта и гостиниц для командировок и рабочих поездок депутатов и сотрудников парламента.
Планируется, что в год Сейму в среднем потребуется примерно 500 авиабилетов, 20 билетов на автотранспорт, 20 - на железнодорожный и водный транспорт, а также бронирование 200 номеров в отелях.
В какие-такие оплаченные командировки ездят депутаты со спикером,да еще и на водном транспорте?В круизы?Берут яхты на прокат и в кругосветку?
Ладно,понимаю,еще министры- капиталисты с паханом -примьером туда-сюда перемещаются-так это правительство,но депутаты...?
По фэншую надо желать им только хорошее,так пожелаем им лопнуть от жадности.
Напомним, сейчас депутатам "Единство"полагается компенсация за транспортные расходы и аренду квартир. Размер компенсаций депутатам отличается - чем дальше от Риги проживает депутат, тем большая компенсация ему полагается.
Шульц(venotiba) хотел бы сохранить этот порядок и объем компенсации, однако позволить компенсировать не только расходы на общественный транспорт или имеющуюся в распоржении депутата машину, но и расходы на ее содержание, в том числе услуги автосервисов.
Министры юстиции Латвии, Литвы и Эстонии 5 ноября 2015 года подписали в Риге меморандум о сотрудничестве, в котором заявили о намерении предъявить России как преемнице Советского Союза требование о возмещении ущерба за «советскую оккупацию».
Самую высокую зарплату за январь в этом году получил председатель Союза «зеленых» и крестьян Август Бригманис. Его работу налогоплательщики оценили в 3398 евро, сообщает Latvijas Avīze со ссылкой на BNS. Вторую по щедрости зарплату в прошлом месяце получила неизбранная в Сейм председатель «Единства» Солвита Аболтиня — за свою работу она получила 3282 евро.
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