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Сейм объявил закупку услуг по организации командировок, на которые в течение трех лет планирует потратить 750 000 евро без налога на добавленную стоимость (НДС).

Услуги предусматривают резервацию билетов на любые виды транспорта и гостиниц для командировок и рабочих поездок депутатов и сотрудников парламента.

Планируется, что в год Сейму в среднем потребуется примерно 500 авиабилетов, 20 билетов на автотранспорт, 20 - на железнодорожный и водный транспорт, а также бронирование 200 номеров в отелях.