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63-летняя рижанка Алла Засурцева, пропавшая 28 августа 2017 года в Риге на улице Тапешу, сегодня, 3 сентября 2017 года найдена. Женщина жива и находится в безопасности под наблюдением медиков в реанимации больницы им. Страдыня, сообщает поисковая организация Bezvests.lv.

Благодаря бдительности и отзывчивости врачей, ее оперативно удалось найти: добровольцы Bezvests.lv вместе с племянником пропавшей Аллы сегодня же навестили женщину в больнице, и убедились, что это именно она.

Племянник пообщался со своей пропавшей тетей и медиками больницы, и рассказал Bezvests.lv, что Алла в сознании.

"Ее удалось спасти благодаря неравнодушным прохожим, которые заметили женщину на улице в тяжелом эмоциональном состоянии и тут же вызвали "неотложку"", - рассказал он.

Документов при себе у Аллы не было, и она поступила в больницу как неизвестная. Из-за провалов в памяти она не могла вспомнить ни своего имени, ни где живет, ни телефонов родных.

Благодаря профессионализму медиков, личность женщины за несколько дней была установлена.

Объявление о ее пропаже на страничке Bezvests.lv в социальной сети facebook, которое подал племянник Аллы, ускорило ее поиск. Женщина нашлась практически за сутки после публикации информации в сети.

Племянник пропавшей Аллы Максим тепло благодарит медиков скорой и врачей-реаниматологов - за отзывчивость, и добровольцев Bezvests.v за оперативность и реальную помощь в розыске пропавшей тети.

"Никогда не думал, что такое может произойти в моей семье, очень рад, что все закончилось хорошо и моя тетя так быстро нашлась! Всем, у кого пропадают близкие, советую обращаться не только в полицию, но и к волонтерам Bezvests.lv. Мне помогли, и вам, я уверен, помогут!", - сказал Максим.

Напомним, рижанка Алла Засурцева 28 августа 2017 года, по словам родных, вышла из дома на улице Тапешу Курземского предместья столицы и назад не вернулась. Перестала отвечать на звонки и близкие забили тревогу.