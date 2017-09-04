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4 сентября начинаются ремонтные работы на мосту над рекой Малая Югла, на Рижской окружной дороге А4 (Балтезерс – Саулкалне) перед перекрестком на автодорогу Улброка – Огре P5. На этом участке движение транспорта будет осуществляться только по одной полосе.

Прогнозируется, что движение будет затруднено, поэтому транзитному транспорту и местным жителям рекомендуется использовать другие маршруты (смотреть схему возможных объездов ниже).

Изменения в организации движения на дороге произойдут на Даугавпилсском шоссе, на участке длиной в один километр перед мостом над Малой Юглой и включая мост. С дороги Улброка-Огре на перекрестке с окружной дороги нельзя будет поворачивать налево и направо. Будет разрешено ехать только прямо.