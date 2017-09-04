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Один из участников организации Dzīvnieku brīvība снял на видео условия содержания животных на свиноферме в Аллажской волости. После публикации видео активист требует призвать владельцев фермы к административной ответственности. Об этом сообщает портал nra.lv со ссылкой на TV3.

Представители организации убеждены, что на ферме происходит грубое нарушение закона о животных. Очевидцы заявляют о том, что владельцы бьют животных и держат свиней вместе с их недоношенными детенышами в узких загонах, где они даже не могут развернуться.

Индустриальное свиноводство в Латвии регулируется установленными нормами Кабинетом министров, которые приняты в соответствии с директивой ЕС. Согласно правилам, свиноматок нельзя держать в одном загоне. Исключением является только первые четыре недели после осеменения и последняя неделя перед опоросом.

Представители фермы опровергают такие заявления, говоря, что их свиньи содержатся в благоприятных условиях.

"Соблюдение требований к содержанию животных контролируется Продовольственно-ветеринарной службой (ПВС), которая проверяла ферму на прошлой неделе и нарушений не обнаружила", - рассказали владельцы хозяйства.

Несмотря на снятое видео обществом Dzīvnieku brīvība, ПВС решила провести повторную проверку на ферме. Выяснилось, что в одном из корпусов фермы были зафиксированы нарушения. 96 свиноматок при приближении опороса содержались не в группах, а в индивидуальных загонах. Начато административное делопроизводство.

Активисты отмечают, что такая работа ПВС наводит на мысли о том, что служба не только не желает констатировать нарушения в содержании животных, а пытается дискредитировать информацию, полученную от предупреждающего лица.

"Такое поведение Продовольственно-ветеринарной службы посылает четкий сигнал о том, что ведомство на игнорирование требований смотрит сквозь пальцы. Если, нарушая закон, человек может зарабатывать больше, многие бизнесмены без колебаний будут его нарушать, пока общество не заинтересуется этой проблемой", - сказали активисты.

Источник: nra.lv