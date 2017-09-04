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Очевидец: в выброшенной людьми бутылке задохнулся енот (7)

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Общество | 4 сентября 2017 года, 08:57

На пляже в Саулкрасты была обнаружена мертвой енотовидная собака. На ее голове была пластиковая бутылка. Фото бедного животного выставила на своей странице в социальной сети Facebook Ева Германе.

фото Фото Eva Ģērmane

Женщина сопроводила свою публикацию комментарием:

"Пластмассовая эпоха! Енотовидная собака умерла с пластмассовой бутылкой на голове", - написала Германе.

Женщина призвала каждого задуматься о важности сортировки мусора.

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Как ранее писал Mixnews, Еврокомиссия в последнем обзоре реализации политики ЕС в сфере охраны окружающей среды рекомендует Латвии приложить больше усилий для улучшения утилизации отходов.

Особенно это касается сбора сортированных отходов и уменьшения объема захоронения на полигонах бытовых отходов.

Напомним, за последние шесть лет значительно выросло прибрежное загрязнение в нашей части Балтийского моря. К наиболее загрязненным пляжам Янис Улме отнес юрмальский пляж в районе устья Лиелупе и окрестности Папского маяка. В свою очередь к наиболее чистым относится побережье Риги возле устья Лиелупе, пляж в Энгуре и устье Гауи.

Источник: Skaties.lv

Комментарии 7
Мда...1 час назад
Какие лайки? На самом деле отдыхающие оставляют кучи мусора после себя. Рыбаки всё складируют в костры: баночки от опарышей, пустые банки и бутылки из под пива, бумажки, обрезки лески... три раза были на рыбалки и собирали мусор, на том месте где отдыхали за другими. Вдоль рек засраные участки!!! Ветер дунет и всё улетит в реку... Приехали на машине, увезити мусор свой до контейнера!!! Посмотрите на ютюбе многие птицы поедают пластик и мешки, а потом от этого помирают. Надо любить природу, а то потом сами взвоете...
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Ржунимагу52 минуты назад
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varbut.com1 час назад
Тётка хочет лайков и перепостов
11
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