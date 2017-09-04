Общество |

На пляже в Саулкрасты была обнаружена мертвой енотовидная собака. На ее голове была пластиковая бутылка. Фото бедного животного выставила на своей странице в социальной сети Facebook Ева Германе.

Фото Eva Ģērmane

Женщина сопроводила свою публикацию комментарием:

"Пластмассовая эпоха! Енотовидная собака умерла с пластмассовой бутылкой на голове", - написала Германе.

Женщина призвала каждого задуматься о важности сортировки мусора.

Как ранее писал Mixnews, Еврокомиссия в последнем обзоре реализации политики ЕС в сфере охраны окружающей среды рекомендует Латвии приложить больше усилий для улучшения утилизации отходов.

Особенно это касается сбора сортированных отходов и уменьшения объема захоронения на полигонах бытовых отходов.

Напомним, за последние шесть лет значительно выросло прибрежное загрязнение в нашей части Балтийского моря. К наиболее загрязненным пляжам Янис Улме отнес юрмальский пляж в районе устья Лиелупе и окрестности Папского маяка. В свою очередь к наиболее чистым относится побережье Риги возле устья Лиелупе, пляж в Энгуре и устье Гауи.

Источник: Skaties.lv