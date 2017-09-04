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Объявлен повторный конкурс на должность председателя правления АО Pasažieru vilciens (PV), сообщает официальное издание Latvijas Vēstnesis.

Претенденты на должность должны иметь высшее образование, академическое или профессиональное, по крайней мере три года опыта работы на руководящей должности, желательно в сфере транспорта и связи. Также иметь представление о деятельности PV, опыт международного сотрудничества, представление о работе предприятий с государственным капиталом и навыки стратегического планирования. Требуется также, помимо государственного языка, безупречная репутация, очень хорошее владение английским и русским языками.

Заявки на конкурс можно подавать до 18 сентября.

Кандидаты, которые пройдут во второй тур, должны будут представить презентацию о развитии PV и сегмента пассажирских перевозок.

Предыдущий конкурс на должность председателя правления PV завершился безрезультатно. Было подано 11 заявок.