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Глава СГД предлагает штрафовать неплательщиков налогов на 100 000 евро (+ОПРОС) (25)

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Общество | 4 сентября 2017 года, 11:23

В Латвии стоит существенно повысить штрафы за неуплату налогов. Об этом газете Neatkarīgā заявила генеральный директор Службы государственных доходов (СГД) Илзе Цируле.

"Есть административные штрафы. Они составляют от 100-300 евро. В редких случаях они достигают 3000 евро, например, за вмешательство в работу кассового аппарата. Еще существуют второй вариант - приостановление хозяйственной деятельности и выход из регистра НДС. На более суровые наказания и высокие штрафы люди реагируют намного больше. Стоит ввести более существенные штрафы - до 100 000 евро. Тогда люди почувствуют это финансово", - заявила Цируле.

Напомним, ранее СГД и Латвийская ассоциация гостиниц и ресторанов запустили общественную акцию "Требуй чек!", цель которой - уменьшить долю теневой экономики в гостинично-ресторанном бизнесе. Некоторые представители отрасли выразили недовольство методами работы службы.

Комментарии 25
Не Лоялен3 часа назад
Это ваш гребаный СГД давно пора в тюрьму посадить,за издевательство над мирным населением!Штрафовать надо не простых работяг,а тех на кого они в первую очередь работают!Ибо это не они налоги не платят,а их работодатели!Совсем уже берега попутали,не знают чего придумать,что-бы у народа последнее забрать!Аж тошно от этих зажравшихся рожь!
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vlad2 часа назад
Видно не всё так хорошо в латвийском "королевстве", как отображает их туфтовая статистика, если они такие штрафы ввести хотят, а я не хочу, чтобы за мои деньги подобные ей жировали, от меня они получат, как сказал один политик, от дохлого ишака уши.
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все3 часа назад
силы госструктур направлены на то чтобы наказать,запугать, изъять у населения деньги, когда слушаешь-читаешь про госструктуры других стран там всё направлено чтобы помочь человеку советом,научить. Видимо СГД решило прибавить себе зарплаты и ищет способы отъёма денег от населения
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