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В Латвии стоит существенно повысить штрафы за неуплату налогов. Об этом газете Neatkarīgā заявила генеральный директор Службы государственных доходов (СГД) Илзе Цируле.

"Есть административные штрафы. Они составляют от 100-300 евро. В редких случаях они достигают 3000 евро, например, за вмешательство в работу кассового аппарата. Еще существуют второй вариант - приостановление хозяйственной деятельности и выход из регистра НДС. На более суровые наказания и высокие штрафы люди реагируют намного больше. Стоит ввести более существенные штрафы - до 100 000 евро. Тогда люди почувствуют это финансово", - заявила Цируле.

Напомним, ранее СГД и Латвийская ассоциация гостиниц и ресторанов запустили общественную акцию "Требуй чек!", цель которой - уменьшить долю теневой экономики в гостинично-ресторанном бизнесе. Некоторые представители отрасли выразили недовольство методами работы службы.