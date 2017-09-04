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Для военных построят спортплощадку за 15 миллионов евро (21)

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Общество | 4 сентября 2017 года, 12:37

Чтобы обеспечить военнослужащим Национальных вооруженных сил (НВС) и союзникам возможность заниматься спортом, на Адажской базе планируется примерно за 15 миллионов евро построить спорткомплекс.

В августе закончился конкурс на его проектирование. Разрабатывать документы будет предприятие Nams за 236 тыс. евро с НДС, сообщили в отделе прессы Министерства обороны.

Конкурс на строительство пока не объявлен.

Проект предусматривает спортивный зал с площадкой для гандбола и двумя баскетбольными площадками, три тренажерных зала, гимнастическую стенку, зал для публичных занятий, зал для бокса, два зала для боевых видов спорта, помещение для настольных игр, а снаружи - стадион, три площадки для стритбола, две для тенниса, четыре для пляжного волейбола и одну для упражнений.

Отмечается, что спортивный центр будет на определенных условиях доступен и населению.

Комментарии 21
алекс2 часа назад
Жду,когда миллионов за 20 на территории построят пиццерию и макдональдс,которые на определенных же условиях будут доступны населению.
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выборщик1 час назад
По европейским расценкам УЕФА,за эти деньги можно построить почти два футбольных стадиона!но в Латвии хватит только спортплощадку. В Латвии постройка песочницы стоит миллион похоже. Интересны,доживу ли до светлого времени,когда ворох и коррупционеров с их откатами ,будут сажать не только в мире,но и в Латвии? Или это фантастика...
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Патриот 2 часа назад
Всё правильно, а то НАТО вское воиско скоро вообще придётся возить на инвалидных колясках в связи с ожирением и держать за них в руках автоматы.
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