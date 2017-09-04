Общество |

Чтобы обеспечить военнослужащим Национальных вооруженных сил (НВС) и союзникам возможность заниматься спортом, на Адажской базе планируется примерно за 15 миллионов евро построить спорткомплекс.

В августе закончился конкурс на его проектирование. Разрабатывать документы будет предприятие Nams за 236 тыс. евро с НДС, сообщили в отделе прессы Министерства обороны.

Конкурс на строительство пока не объявлен.

Проект предусматривает спортивный зал с площадкой для гандбола и двумя баскетбольными площадками, три тренажерных зала, гимнастическую стенку, зал для публичных занятий, зал для бокса, два зала для боевых видов спорта, помещение для настольных игр, а снаружи - стадион, три площадки для стритбола, две для тенниса, четыре для пляжного волейбола и одну для упражнений.

Отмечается, что спортивный центр будет на определенных условиях доступен и населению.