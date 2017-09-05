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В настоящее время заключается большое количество незаконных сделок и это заставляет СГД действовать. Но речь идет только о крупных суммах сделок, деревенские бабушки, которые занимаются рукоделием не приоритет для СГД. Об этом в интервью газете Neatkarīgā заявила генеральный директор Службы государственных доходов (СГД) Илзе Цируле.

"Если человек меняет автомобиль более, чем три раза в год. Если говорить более точно - совершает продажи, то придется платить налоги, так как это уже признаки хозяйственной деятельности. Что касается рукоделия, то проще всего заплатить за патент, это освободит от лишней головной боли. Все сделки также необходимо совершать через банковский конт", - сказала гендиректор.

Цируле добавила, что к бабушкам из деревень СГД придираться не будет.

"Стоит подчеркнуть, что бабушки из деревни не наш приоритет. Мы говорим о более высоких продажах и суммах сделок", - подчеркнула Цируле.

Также гендиректор сообщила, что ни у одной страны Европы нет сомнения в том, что предприятиям необходимо подавать данные о заключенных в интернете сделках в государственную налоговую администрацию.

"В настоящее время заключается большое количество незаконных сделок и это заставляет нас действовать. В других странах Европы даже не стоит вопрос о том, надо ли предприятиям подавать информацию о своих доходах в интернете в налоговую администрацию", - сказала Цируле.

Напомним, ранее СГД и Латвийская ассоциация гостиниц и ресторанов запустили общественную акцию "Требуй чек!", цель которой - уменьшить долю теневой экономики в гостинично-ресторанном бизнесе. Некоторые представители отрасли выразили недовольство методами работы службы.