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Мэр Риги Нил Ушаков и бывший посол Латвии в Москве Астра Курме (нынешний посол в ОАЭ) отрицают заявление российского композитора Игоря Крутого о том, что просили его вернуть конкурс "Новая волна" в Юрмалу. Об этом сообщает Latvījas Avīze.

Астра Курме рассказала, что действительно три года назад она встречалась с Крутым, но исключительно по его просьбе.

"Композитор просил у Латвии гарантии того, что "Новая волна" сможет проходить в Юрмале", - вспоминает дипломат.

По ее словам, она сообщила Крутому, что латвийское правительство никак не связано с организацией частных мероприятий, и никаких гарантий, соответственно, оно дать не может.

"Поэтому появившееся информация о том, что кто-то из правительства уговаривал организаторов "Новой волны" вернуться в Латвию, не является правдой. Получается, что Крутой приукрасил нашу с ним беседу, изложив все так, как будто МИД Латвии приехал его упрашивать", - пояснила Курме.

Нил Ушаков также отрицает тот факт, что просил продюсера не увозить конкурс из страны.

"Да, я много раз встречался с Игорем Крутым, и в том числе мы разговаривали с ним про "Новую волну". Но в этом не было никакой связи с МИДом. Очевидно, что Ринкевич никогда не стал бы меня просить встретиться с Крутым", - заявил мэр Риги изданию.

Как сообщалось ранее, в интервью "Комсомольской правде" российский продюсер, организатор "Новой волны" Игорь Крутой рассказал, что министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич пытался вернуть конкурс молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна" в Латвию.

Источник: la.lv