МИД: Крутой сам просился обратно в Юрмалу, мы его не уговаривали (7)
Мэр Риги Нил Ушаков и бывший посол Латвии в Москве Астра Курме (нынешний посол в ОАЭ) отрицают заявление российского композитора Игоря Крутого о том, что просили его вернуть конкурс "Новая волна" в Юрмалу. Об этом сообщает Latvījas Avīze.
Астра Курме рассказала, что действительно три года назад она встречалась с Крутым, но исключительно по его просьбе.
"Композитор просил у Латвии гарантии того, что "Новая волна" сможет проходить в Юрмале", - вспоминает дипломат.
По ее словам, она сообщила Крутому, что латвийское правительство никак не связано с организацией частных мероприятий, и никаких гарантий, соответственно, оно дать не может.
"Поэтому появившееся информация о том, что кто-то из правительства уговаривал организаторов "Новой волны" вернуться в Латвию, не является правдой. Получается, что Крутой приукрасил нашу с ним беседу, изложив все так, как будто МИД Латвии приехал его упрашивать", - пояснила Курме.
Нил Ушаков также отрицает тот факт, что просил продюсера не увозить конкурс из страны.
"Да, я много раз встречался с Игорем Крутым, и в том числе мы разговаривали с ним про "Новую волну". Но в этом не было никакой связи с МИДом. Очевидно, что Ринкевич никогда не стал бы меня просить встретиться с Крутым", - заявил мэр Риги изданию.
Как сообщалось ранее, в интервью "Комсомольской правде" российский продюсер, организатор "Новой волны" Игорь Крутой рассказал, что министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич пытался вернуть конкурс молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна" в Латвию.
Источник: la.lv
Ладно посол,но мэр...Охотно верю,что решил заработать очки,а когда не получилось-испугался,что опять предьявят ,,руку Москвы,,