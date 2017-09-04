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Государственная пограничная охрана в настоящее время рассматривает поданные на конкурс предложения по покупке новых вертолетов, а Национальные вооруженные силы (НВС) пока будут ремонтировать старые.

Сейчас в распоряжении государства имеется десять вертолетов, которые обслуживают НВС и пограничная охрана. Армейские вертолеты используются также для спасательных работ, транспортировки раненых, патрулирования морской границы и тушения пожаров.

Авиация пограничной охраны служит для борьбы с нарушениями границы и для поддержки других правоохранительных органов.

У воздушных сил НВС четыре вертолета "Ми-17" и два "Ми-2". Получены они были в период с 1999 по 2005 год. В 2012 году вертолеты "Ми-17" отремонтировали за 1,2 млн евро.

В Минообороны сообщили, что в ближайшие годы планируется начать замену вертолетов "Ми-17", но это будет постепенный процесс. В свою очередь Государственная пограничная охрана купит по крайней мере два новых вертолета. Стоимость покупки составит 2,960 млн евро.