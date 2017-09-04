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76-летняя жительница Латвии Расма Павулс-Павулиня написала в соцсети Faceboook открытое письмо бывшему премьер-министру Латвии, ныне комиссару Европейской комиссии Валдису Домбровскису, в котором просит его о помощи в приобретении лекарств. Также пенсионерка выразила надежду, что Домбровскис вернется в Латвию и наведет здесь порядок.

"Уважаемый, Валдис Домбровскис! Вы являетесь моей последней надеждой. Прошу помочь мне купить обезболивающее лекарство , так как я стала прикованной к постели и на лекарство не хватает денег (моя пенсия 221 евро), а лекарства на один месяц стоят 165 евро, не знаю, как мне прожить! Верю Вам, что не откажетесь, так как мы дружим с 2016 года", - написала женщина, оставив реквизиты счета, куда можно ей перечислять средства.

Пенсионерка указала, что очень надеется на возвращение Домбровскиса в качестве премьера в Латвию.

"И хотя мои остальные друзья не верят, что Вы (Домбровскис) поможете, но я Вам верю, так как все время голосовала за Вас и надежда, что Вы вернетесь в Латвию, чтобы мы забыли то кошмарное время, что было после Вас! Остаюсь при своих хороших мыслях о Вашем добром сердце и тогда смогу рассказать своим 400 друзьям, что я в свои 76 лет хочу возвращения Вашего правительства!", - написала женщина.

После этого пожилая женщина также в своем акаунте Facebook опубликовала запись, в которой говорится, что она передала сообщение Домбровскису.

"Друзья! Я на самом деле написала письмо Домбровскису, в какой ситуации нахожусь и напомнила, что мы с ним друзья с 2016 года. Посмотрим, сможет ли он помочь пожилой латышке в тяжелой болезни, так как, если для него Латвия была "Историей успеха", то для нас остальных (за исключением правительства) "Латвия - история боли и страданий"!. Будем ждать результата, так как у меня еще осталась надежда, что он все еще заглядывает на свою домашнюю страничку", - пишет женщина.

"Мои друзья вместе со мной (все они бедные живут в Видземе) тоже ждут ответа от друга Влдиса Домбровскиса на мою просьбу, так как все мы живем вместе! Я верю, что мне поможет упомянутый чиновник высшего ранга, чтобы мы его не перестали в Латвии уважать, так как терять друзей в Латвии было бы очень грустно. А помочь другу – большая миссия (конечно же, если тебе есть чем помочь)! Чтобы эта миссия доказала, что это не поддельный друг Валдис Домбровскис", - написала пенсионерка.