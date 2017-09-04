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В субботу, 9 сентября, с 11.00 до 15.00, на спортивной базе Ghetto Games в Гризинькалнсе (улица Пернавас 42, Рига) впервые в Латвии отмечается день детской реабилитации, посвященный детям и подросткам с двигательными нарушениями, их семьям, друзьям и близким.

В честь этого реабилитационный центр Poga и компания Maxima Latvija совместными усилиями проводят благотворительную акцию, направленную на развитие сферы реабилитации детей с двигательными нарушениями и на достижение понимания обществом потребностей этих детей и необходимости их социальной интеграции.

Посещение мероприятий, посвященных дню детской реабилитации, – бесплатное.

Согласно исследованию, недавно проведенному реабилитационным центром, 13% латвийских семей имеют среди своих родственников, друзей или знакомых детей с двигательными нарушениями, а 26% опрошенных пришлось непосредственно соприкоснуться с системой реабилитации.

Во время проведения дня детской реабилитации дети и подростки с двигательными нарушениями получат возможность встретиться со сверстниками, со спортсменом Айгарсом Апинисом и другими латвийскими паролимпийцами, принять участие в различных спортивных, развлекательных и творческих мероприятиях.