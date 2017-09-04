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В Риге сегодня вечером образовались значительные транспортные заторы на Вантовом мосту, на улицах Вискалю, Миера, Краста, а также на Юрмальском шоссе. Об этом сообщает nra.lv со ссылкой на портал Balticmaps.

На Вантовом мосту пробка образовалась на полосе по направлению в центр Риги, на улице Вискалю - на участках 1-й и 2-й Чиекуркалнских линий. На Миера пробка образовалась между улицами Эвелес и Таллинас, на Краста - между Тургенева и Каменным мостом. На данных участках водителям придется провести лишние 20 минут.

Аналогичные заторы наблюдаются на улицах Ханзас, Элизабетес, а также на Густава Земгала гатве. Крупные пробки возникли и на Пулквиежа Бриежа и Карла Улманя гатве.

Ранее предприятие Rīgas satiksme сообщило, что в связи с началом нового учебного года жителям столицы необходимо быть готовым к тому, что общественный транспорт может приходить с опозданием.