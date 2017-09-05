В связи с учениями Omega в Риге будет перекрыто движение (7)
Общество | 5 сентября 2017 года, 07:30
Сегодня в тихом центре Риги пройдут учения антитеррористического подразделения Omega по освобождению заложников.
Полиция предупреждает, что во время учений с 12 до 14 часов в Риге на участке ул. Виландес от ул. Видус до ул. Элизабетес будет на короткое время закрыто движение для транспортных средств и пешеходов.
Omega во время учений будет отрабатывать сотрудничество с другими подразделениями полиции. Полиция призывает рижан с пониманием отнестись к ограничениям и приносит извинения за неудобства.
Целая Скрунда есть,там и флаг вам в руки,и барабан на шею, и .....,там всех своих тараканов и высвобождайте...И амерекосов возмите и прочую натовскую шушеру...и там самлики,и виртики,и гранатку бросить...А в столице,то гадить зачем?
,,Тук,тук,а кто у нас в домике живет,,в тихом центре и даже не один?