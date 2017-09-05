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Сегодня в тихом центре Риги пройдут учения антитеррористического подразделения Omega по освобождению заложников.

Полиция предупреждает, что во время учений с 12 до 14 часов в Риге на участке ул. Виландес от ул. Видус до ул. Элизабетес будет на короткое время закрыто движение для транспортных средств и пешеходов.

Omega во время учений будет отрабатывать сотрудничество с другими подразделениями полиции. Полиция призывает рижан с пониманием отнестись к ограничениям и приносит извинения за неудобства.