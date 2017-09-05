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В связи с учениями Omega в Риге будет перекрыто движение (7)

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Общество | 5 сентября 2017 года, 07:30

Сегодня в тихом центре Риги пройдут учения антитеррористического подразделения Omega по освобождению заложников.

Полиция предупреждает, что во время учений с 12 до 14 часов в Риге на участке ул. Виландес от ул. Видус до ул. Элизабетес будет на короткое время закрыто движение для транспортных средств и пешеходов.

Omega во время учений будет отрабатывать сотрудничество с другими подразделениями полиции. Полиция призывает рижан с пониманием отнестись к ограничениям и приносит извинения за неудобства.

Комментарии 7
Eliza 2 часа назад
Как же, наши власть имущие, дрожат за свои шкурки..., да вы и в заложники никому не нужны, убирались бы от сюда, уже награбились, с живых людей уже кожу сдираете своими поборами.
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lodo4nik1 час назад
Вот,дЭбилы!
Целая Скрунда есть,там и флаг вам в руки,и барабан на шею, и .....,там всех своих тараканов и высвобождайте...И амерекосов возмите и прочую натовскую шушеру...и там самлики,и виртики,и гранатку бросить...А в столице,то гадить зачем?
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алекс1 час назад
Операция-,,Тихая эвакуация,,
,,Тук,тук,а кто у нас в домике живет,,в тихом центре и даже не один?

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