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На вчерашнем заседании депутаты Комитета городского развития Рижской думы поддержали присвоение новых названий девяти столичным улицам или их участкам. Окончательное решение примут на заседании думы. Об этом сообщает портал Riga.lv.

По инициативе Общества генерала Петериса Радзиньша предлагается назвать начало улицы Краста от ул. 13 Января до ул. Езусбазницас набережной генерала Радзиньша. Генерал Петерис Радзиньш (1880 — 1930) спланировал и провел операцию по освобождению Риги, завершившуюся отступлением бермондтовцев из Риги 11 ноября 1919 года.

По предложению Общества культуры Латгалии решено присвоить участку ул. Кенгарага от ул. Аустувес до ул. Маскавас название улицы Франциса Трасунса. Ф. Трасунс был выдающимся духовником и политиком, и всю жизнь занимался охраной латгальского языка и культуры.

Начало ул. Бикерниеку от Бривибас гатве до исторической Бикерниекской трассы планируется назвать улицей Вилиса Гелбе. В. Гелбе был морским офицером и комендантом Лимбажи, погиб как герой в 1919 году в освободительных боях за Латвию.

Предприятие Mežaparka rezidence предлагает присвоить названия многим новым улицам на территории "Новый Межапарк". В квартале между пр. Кокнесес и ул. Клайпедас будут находиться улицы Келнес, Георга Куфалта и Яунайс Межапаркс. Также предлагается продлить ул. Клайпедас до ул. Яунайс Межапаркс. Георг Куфалт в конце XIX века 34 года был главным садовником Риги и под его руководством происходило стремительное развитие городских парков. Теперь его имя будет увековечено в названии улицы.

По предложению Латвийского общества слепых конец ул. Палес от ул. Юглас до ул. Брайля назовут ул. Брайля.

Источник: Riga.lv.