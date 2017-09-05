Общество |

Cилы быстрого реагирования сухопутных войск США в Европе слабо оснащены, недоукомплектованы личным составом, а их организация не позволяет противостоять военной агрессии со стороны России и ее хорошо вооруженных ставленников. Такой вывод сделан по результатам внутреннего расследования, которое, по словам знакомых с его содержанием людей, стало сигналом тревоги для администрации Трампа, стремящейся сдержать Владимира Путина.

Базирующаяся в Италии 173-я воздушно-десантная бригада, являющаяся оплотом натовского альянса, последние 15 лет регулярно выполняет задачи в Ираке и Афганистане, но "не обладает важнейшими возможностями, необходимыми для эффективного, оперативного и решительного выполнения задач". Об этом сообщается в аналитической справке об этой бригаде, экземпляр которой удалось получить изданию POLITICO.

Красной нитью в докладе проходит идея о том, что российские постановщики помех и прочие средства радиоэлектронной борьбы представляют серьезную угрозу.

Противник "может эффективно нейтрализовать систему GPS с расстояния 80 километров, используя лишь пятую часть мощности аппаратуры радиосвязи в тактическом звене", отмечается в докладе. В связи с этим, "мы должны исходить из того, что GPS будет либо недоступна, либо ненадежна на всем протяжении конфликта, если бригаде будет противостоять равный по силам противник или хорошо оснащенная негосударственная вооруженная группировка".

Эти недостатки вынудили 173-ю бригаду обратиться к союзникам из Латвии, чтобы те научили ее связистов налаживать и поддерживать связь вопреки российским действиям по постановке помех. Это яркий показатель того, насколько ослабли знания ключевых методов ведения связи в американских войсках.

Как отмечается в докладе, в феврале специалист по связи из латвийской армии неделю учил связистов 173-й бригады организации связи в КВ-диапазоне, после чего десантники усовершенствовали свои навыки связной работы во время совместных учений с латвийскими войсками в Германии. Но для полного решения этой проблемы сухопутные войска должны на регулярной и системной основе вести обучение коротковолновой радиосвязи внутри США.