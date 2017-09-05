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Трогательная история о собаке из Айзпутской волости, которая регулярно посещает могилу своего хозяина, умершего два года назад, набирает популярность среди пользователей социальной сети Facebook.

"Вижу такое впервые!", - написал в Facebook работник похоронного бюро Айзпуте Кристап Скуя. По его словам, в один день он с коллегой работал на Дуналкском кладбище и увидел входящего на погост пса. Большая собака, не выразив к присутствующим никакого интереса, целенаправленно шла к определенной могиле. Полежала на ней некоторое время, а затем с опущенной головой побрела прочь.

После увиденного Кристап С. разместил фотографию тоскующего пса в социальной сети. В скором времени собачку на фото опознала родственница умершего человека Элина Цауне, которая в комментариях к посту прояснила ситуацию.

"Спасибо за фото! Наконец-то узнали, как это выглядит со стороны! Когда не можем его дозваться, через какое-то время он сам приходит домой со стороны кладбища. Дом там за кладбищем, недалеко. Дядя умер уже два года назад и туда она идет, наверное, каждый день...",- написала женщина.

Пользователи соцсети стали благодарить автора поста за такой трогательный рассказ, а родственницу умершего хозяина собаки за разъяснения, которые сделали этот снимок еще более "особенным".

"Грустно, это рассказ про верность, любовь, на которую способны только животные. Это была двусторонняя любовь. Это доказательство того, что животные никогда не предают, как это делают люди. Вот бы люди были бы такими же преданными друг к другу или к своим четвероногим друзьям! Когда-то они обязательно встретятся. Бесконечная любовь...слезы на глазах. Это доказывает, что у животных есть душа и сердце...Людям есть, о чем задуматься!", - пишут пользователи соцсети.

Как известно, случай верности и преданность животного человеку в 1923 году продемонстрировал Хатико - пес породы акита-ину, который сейчас является символом верности и преданности в Японии.

В течение девяти лет каждый день в одно и то же время пес приходил на вокзал встречать умершего хозяина. В 1934 была открыта бронзовая скульптура, которая олицетворяет нетленную дружбу между человеком и собакой. На реальной истории Хатико в Голливуде был снят фильм "Хатико: Самый верный друг".